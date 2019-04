Downsizing, Umweltanforderungen und Gesetzesvorgaben erfordern immer leistungsfähigere und effizientere Komponenten. Die Empfindlichkeit gegenüber Schmutzrückständen steigt dadurch weiter an. Hohe Sauberkeitsanforderungen gelten auch für C-Teile. Um diese zu erfüllen, müssen meist Reinigungsprozesse eingeführt werden - mit entsprechenden Folgen. Die technische Sauberkeit ist zwischenzeitlich unabdingbar im Automobilbau. Umweltauflagen und Gesetzesvorgaben verlangen immer höheren Leistungen der Bauteile und gleizeitig werden die leistungsfähigeren Komponenten stetig kleiner, Materialien müssen geändert werden. Als Folge steigt die Empfindlichkeit der Komponenten gegenüber Verschmutzungen, denn Partikel-Verunreinigungen können zu unterschiedlichen Schadensbildern führen. Verstopfte Ventile, Riefenbildung, beschädigte Lagerungen bis hin zu verkürzter Lebensdauer der Bauteile sind nur einige Beispiele dafür. Zunehmend werden daher viele der verwendeten Bauteile mit entsprechenden Sauberkeitsanforderungen belegt. Nicht selten sind damit steigende Kosten verbunden, die sich vor allem bei C-Teilen empfindlich bemerkbar machen können.

Umsetzbarkeit der technischen Sauberkeit für elastomere Dichtungen

Dichtungen aus Standard-Produktionsprozessen erfüllen die teils hohen Anforderungen aus der Automobilindustrie an die technische Sauberkeit zumeist nicht. Fehlende Vorkehrungen hinsichtlich sauberer Prozesse erlauben keine Bestätigung definierter Restschmutzanforderungen. Häufig werden Dichtungen für den Automobilbau in denselben Produktionsstätten gefertigt wie Industrie Standarddichtungen ohne spezifische Sauberkeitsanforderungen. Eine Umrüstung ganzer Fertigungsstätten lohnt für die Hersteller oft nicht. Für Dichtungen werden definierte Anforderungen der technischen Sauberkeit daher in der Regel über gesonderte Reinigungsprozesse erfüllt, sei es in der eigenen Fertigung oder aber bei Dienstleistern der Reinigungsbranche. Nasschemische Reinigung, teilweise kombiniert mit Plasmareinigungsprozessen, dient der Erzielung des erforderlichen Sauberkeitslevels.

Werkstoffe und Geometrien der unterschiedlichen Dichtungen setzen dabei die Grenzen der Umsetzbarkeit. Speziell die Reinigung von Elastomeren ist besonders anspruchsvoll. Anhaftende Partikel lösen sich schwer aufgrund der hohen Klebeneigung von Gummi. Ultraschall ist bei den elastischen Materialien oft nur mäßig erfolgreich. Die schwere Zugänglichkeit und geringe Größe der Dichtungen ...

