VOLKSWAGEN - Mithilfe der Vernetzung ihrer Maschinen und Fabriken könnten die Autobauer nach Einschätzung von Experten Milliarden einsparen. Allein bei Volkswagen könne die neue Allianz mit Amazon und Siemens für das Internet der Dinge zu jährlichen Kostensenkungen im mittleren dreistelligen Millionenbereich führen, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Volkswagen will seine 122 Fabriken digital vernetzen und perspektivisch auch die Zulieferer einbeziehen. VW baut eine industrielle Cloud mit der Hilfe des US-Onlinehändlers Amazon auf, die Vernetzung von Maschinen soll über die Siemens-Plattform Mindsphere erfolgen. Durch die Vernetzung von Maschinen könnten Autokonzerne Fehler schneller erkennen und früher beheben, Kapazitäten besser auslasten und Produkte schneller auf den Markt bringen, sagte Ferdinand Dudenhöffer, Automobilprofessor an der Universität Duisburg-Essen. "Das wird der Branche in den nächsten Jahren erhebliche Kostenverbesserungen bringen." Siemens-Industrievorstand Klaus Helmrich sieht die Industrie am Beginn einer neuen Ära. "Die digitale und die Maschinenwelt werden nun eng zusammenwachsen", sagte er dem Handelsblatt. Damit würden Bündnisse wie mit Volkswagen möglich. (Handelsblatt S. 16)

LUFTHANSA - Lufthansa Technik (LHT) und Airbus haben erste Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit bei Datenplattformen geführt. "Wir sind mit Airbus zu den unterschiedlichsten Themen in ständigem Austausch. Natürlich sprechen wir auch über die Digitalisierung", bestätigt Jens Krüger, Sprecher von Lufthansa Technik, Informationen des Handelsblatts. Und fügt hinzu: "Warum auch nicht? Reden hilft immer - vor allem, wenn eine ganze Branche noch am Beginn einer so großen Veränderung steht, wie die Digitalisierung sie verspricht." (Handelsblatt S. 18)

