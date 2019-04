AURELIUS verkauft Schweizer Futtermittelhersteller Granovit im Rahmen eines Management-Buy-outs DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf AURELIUS verkauft Schweizer Futtermittelhersteller Granovit im Rahmen eines Management-Buy-outs 01.04.2019 / 07:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AURELIUS verkauft Schweizer Futtermittelhersteller Granovit im Rahmen eines Management-Buy-outs - Käufer um CEO Andreas Fischer wird den eingeschlagenen Kurs der operativen Neuausrichtung fortsetzen - Granovit nach Carve-out aus dem Cargill Konzern als eigenständiges Unternehmen positioniert München, 1. April 2019 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) veräußert ihre Tochtergesellschaft Granovit mit Sitz in Lucens (Schweiz) an das bestehende Management um CEO Andreas Fischer im Rahmen eines Management-Buy-outs. Das Unternehmen produziert an drei Produktionsstätten Premixe und Mischfutter für Geflügel, Schweine, Rinder und Milchvieh für den Schweizer Markt. Spezialfutter für Haustiere, Pferde, Zootiere sowie medizinisches Futter ergänzen das Produktportfolio. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. AURELIUS hatte das Unternehmen im Jahre 2017 von Cargill übernommen. Innerhalb von nur drei Monaten konnte der Carve-out aus dem Cargill Konzern erfolgreich vollzogen werden. Im Jahr 2018 wurde unter anderem eine eigenständige Finanzabteilung und IT-Infrastruktur aufgebaut sowie das Unternehmen unter dem neuen Namen Granovit am Markt positioniert. Die Strukturen, Prozesse und Kosten des Unternehmens wurden optimiert und an die Anforderungen eines schweizerischen, mittelständischen Unternehmens angepasst. Zudem wurde das Produktportfolio massiv verschlankt und auf Qualität ausgerichtet sowie gleichzeitig eine Reihe neuer Produkte auf den Markt gebracht. Des Weiteren wurde Granovit als Marke auf dem Schweizer Markt etabliert. ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen für ein breites Branchenspektrum. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 15.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,8 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro (Stand: März 2019). Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie Alternative Finanzierungsformen aktiv. Die AURELIUS Wachstumskapital investiert in Nachfolgelösungen sowie Unternehmensteile größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, insbesondere auf Projekten mit operativem Verbesserungspotenzial, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de 01.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 793955 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793955 01.04.2019 ISIN DE000A0JK2A8 AXC0058 2019-04-01/07:25