TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überraschend gut ausgefallene Konjunkturdaten aus China lassen am Montag zum Start in das zweite Quartal des Jahres die jüngst auf den Börsen lastende Konjunkturskepsis in den Hintergrund treten. Die Investoren kaufen auf breiter Front und sorgen fast überall für kräftige Kursgewinne.

In Tokio verbessert sich der Nikkei-225 um 1,6 Prozent auf 21.535 Punkte, in Schanghai schnellt der Composite-Index um 2,3 Prozent nach oben. Schlusslicht ist Sydney mit einem immer noch ansehnlichen Plus von 0,6 Prozent.

Abwärts geht es angesichts der zunächst nachlassenden Konjunktursorgen mit den Anleihekursen, die Renditen ziehen also leicht an. Am Devisenmarkt fällt der Yen aus dem gleichen Grund etwas zurück von 110,83 je US-Dollar auf 111,04. Die japanische Währung hatte als vermeintlich sicherer Hafen in Krisenzeiten zuletzt verstärkt Zulauf erhalten.

In China ist die Aktivität in der Industrie im März auf ein Sechsmonatshoch gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor überstieg mit 50,5 (Februar: 49,2) auch wieder die Expansionsschwelle von 50. Ökonomen hatten nur einen Wert von 49,7 erwartet. Auch in der Dienstleistungsbranche hellte sich die Lage auf mit einem auf 54,8 (54,3) gestiegenen Wert.

Damit aber nicht genug: Nach den offiziellen staatlichen Daten vom Wochenende ist auch der von Caixin ermittelte PMI für den verarbeitenden Sektor auf 50,8 (49,9) gestiegen, den höchsten Stand seit vergangenem Oktober. Der Subindex der Auftragseingänge legte auf den höchsten Stand seit vier Monaten zu, und die neuen Exportaufträge kehrten in den expansiven Bereich zurück.

Eine Rolle dabei dürften neben staatlichen Konjunkturstimuli auch die Anzeichen für eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit gespielt haben. Hier herrscht weiter Zuversicht, denn im späteren Wochenverlauf reist eine hochrangige Delegation aus China in die USA, um weiter zu verhandeln.

Kurssprung bei Daiichi Sankyo dank Kooperation mit Astrazeneca

Auch aus Korea kommt ein positiver Impuls. Dort haben sich die Exporte im März zwar deutlich verringert, allerdings schnitten dabei 14 von 20 Exportsegmenten dennoch vergleichsweise günstig ab. Im Chipsektor stieg das Exportvolumen sogar. Und auch aus Australien kommen positive Signale. Dort zeigt eine Umfrage der Notenbank, dass die Zuversicht unter den Unternehmen wieder zunimmt. Die Notenbank selbst war im Februar aus Sorge um die Konjunktur in ihrem geldpolitischen Ausblick vorsichtiger geworden. Der Austral-Dollar zieht zum US-Dollar etwas an.

Unter den Chipaktien gewinnen Samsung Electronics in Seoul gut 1 Prozent und SK Hynix über 3 Prozent. In Tokio legen Advantest um 2,2 Prozent zu.

Unter den weiteren Einzelwerten machen Daiichi Sankyo einen Satz um knapp 10 Prozent nach oben. Angetrieben wird der Kurs davon, dass Astrazeneca künftig mit den Japanern in der Entwicklung und Vermarktung einer neuen Krebstherapie zusammenarbeitet und für den Erwerb eines Teils der Rechte an einer vielversprechenden Krebsbehandlung bis zu 6,9 Milliarden Dollar zahlt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.215,80 +0,57% +10,08% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.535,05 +1,55% +7,60% 08:00 Kospi (Seoul) 2.167,58 +1,26% +6,20% 08:00 Schanghai-Comp. 3.161,49 +2,29% +26,77% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.530,19 +1,65% +12,40% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.239,05 +0,81% +4,70% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.635,90 -0,47% -2,78% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1233 +0,0% 1,1231 1,1226 -2,0% EUR/JPY 124,75 +0,1% 124,61 124,40 -0,8% EUR/GBP 0,8616 -0,0% 0,8616 0,8623 -4,3% GBP/USD 1,3038 +0,0% 1,3036 1,3019 +2,3% USD/JPY 111,05 +0,1% 110,92 110,80 +1,3% USD/KRW 1137,40 +0,2% 1137,40 1135,86 +2,1% USD/CNY 6,7120 -0,4% 6,7120 6,7204 -2,4% USD/CNH 6,7110 -0,0% 6,7132 6,7293 -2,3% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8497 7,8497 +0,2% AUD/USD 0,7119 +0,1% 0,7111 0,7089 +1,1% NZD/USD 0,6828 +0,1% 0,6818 0,6796 +1,7% Bitcoin BTC/USD 4.122,76 +0,8% 4.089,01 4.027,15 +10,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,49 60,14 +0,6% 0,35 +30,1% Brent/ICE 0,00 68,39 0% 0,00 +25,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,93 1.292,32 +0,0% +0,61 +0,8% Silber (Spot) 15,16 15,14 +0,2% +0,03 -2,2% Platin (Spot) 853,03 850,01 +0,4% +3,02 +7,1% Kupfer-Future 2,96 2,94 +0,9% +0,03 +11,8%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2019 00:59 ET (04:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.