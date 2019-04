KROMI: Amtsantritt von Christian Auth als neuer Finanzvorstand DGAP-News: KROMI Logistik AG / Schlagwort(e): Personalie KROMI: Amtsantritt von Christian Auth als neuer Finanzvorstand 01.04.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. KROMI: Amtsantritt von Christian Auth als neuer Finanzvorstand Hamburg, den 01. April 2019 - KROMI, ein herstellerunabhängiger Experte zur Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugeinsatzes in Zerspanungsbetrieben, gibt den offiziellen Amtsantritt von Herrn Christian Auth als Finanzvorstand bekannt. Ab sofort komplementiert Christian Auth in seiner Funktion das Vorstandsteam neben dem Vorstandsvorsitzenden Bernd Paulini und Axel Schubert, Vorstand IT. Herr Christian Auth (40) verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Controlling und Finance und verantwortet in seiner Vorstandsfunktion bei KROMI die Bereiche Finanzen, Investor Relations und Personal. Zuletzt war er seit 2016 als Vice President für das Sales Controlling der Region Overseas bei MAN Truck & Bus AG tätig. Davor verantwortete er von 2011 bis 2016 als Chief Financial Officer die Finanzen von Tochterunternehmen der MAN Truck & Bus AG in Südostasien und Osteuropa. Damit bringt Christian Auth hervorragende Voraussetzungen mit, um mit seiner Erfahrung die Weiterentwicklung der KROMI tatkräftig zu unterstützen und so das Unternehmen mittelfristig auf einen profitablen Wachstumspfad zu bringen. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Christian Auth", erklärt Bernd Paulini, Vorstandsvorsitzender der KROMI. "Zusammen werden wir wichtige Impulse setzen, so dass wir die Potenziale unserer Märkte im In- und Ausland nutzen und als Pionier in der Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugseinsatzes den Bedürfnissen unserer Kunden optimal gerecht werden." Unternehmensprofil: KROMI, Hamburg, ist ein herstellerunabhängiger Experte zur Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugeinsatzes in Zerspanungsbetrieben. Als vertrauensvoller und transparenter Partner der Industrie verbindet KROMI Zerspanungstechnologie, Datenmanagement und schlanke Logistikprozesse zu überzeugenden Gesamtlösungen. Durch vernetzte Ausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden mit gleichzeitigem digitalem Bestandscontrolling stellt KROMI die optimale Nutzung und Verfügbarkeit der notwendigen Betriebsmittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort sicher. Ziel der Aktivitäten von KROMI ist es, den Zerspanungsbetrieben in den Kernmärkten Europa und Brasilien stets den höchsten Kundennutzen zu bieten. Hierzu werden die Prozesse auf Kundenseite im Detail analysiert, Chancen und Verbesserungspotentiale identifiziert und so die Werkzeugversorgung mit allen dafür erforderlichen Serviceleistungen optimal eingegliedert. Derzeit unterhält KROMI Standorte in Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Spanien sowie in Brasilien. Darüber hinaus ist KROMI in fünf weiteren europäischen Ländern aktiv. Im Internet unter: www.kromi.de Kontakt Investor Relations: cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611-205855-28 Fax: +49 (0)611-205855-66 E-mail: krause@cometis.de 01.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KROMI Logistik AG Tarpenring 11 22419 Hamburg Deutschland Telefon: 040/537151-0 Fax: 040/537151-99 E-Mail: info@kromi.de Internet: www.kromi.de ISIN: DE000A0KFUJ5 WKN: A0KFUJ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 793869 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793869 01.04.2019 ISIN DE000A0KFUJ5 AXC0061 2019-04-01/07:30