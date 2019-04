The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.04.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1974797950 LINCOLN FIN. 19/24 FLR BD01 BON EUR N

CA ORW XFRA BSP736841136 ONESPAWORLD HLDGS DL-0001 EQ00 EQU EUR N

CA PNE1 XFRA DE000A2TSSY8 PNE AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA 2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA DGW2 XFRA GB00BJQZC279 DAILY MAIL GENL A LS-,125 EQ00 EQU EUR N

CA 2TG XFRA IE00BFY8C754 STERIS PLC LS-,10 EQ00 EQU EUR N

CA FAD2 XFRA US0076243072 ADVAXIS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA PX91 XFRA US14817C1071 CASSAVA SCIENCES DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA II2Q XFRA US45779A8532 INSPIREMD 1/18 DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA PBS XFRA US74019P1084 PRECISION BIOSCIENCES DL EQ00 EQU EUR N

CA 2OZ XFRA US90069K1043 TUSCAN HOLDINGS DL-,0001 EQ00 EQU EUR N