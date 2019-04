The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0219939 BARCL. BK(SYD) 2019 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DG4T5N2 DZ BANK IS.A589 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8ADG6 DEKABANK DGZ IHS.6207 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4L17 HCOB MZC 18 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0200111 HOLCIM FIN.AUSTR. 2019 BD01 BON AUD N

CA XFRA GB00BV9G0J47 QUER.CAP.PARTN. 15/25 BD01 BON GBP N

CA XFRA CH0239034314 KIWIBANK 14-19 BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000NLB8B11 NORDLB IS.S.1747 DL BD02 BON USD N

CA NDBQ XFRA US65557DAK72 NORDEA BK 14/19 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US80874YAU47 SCIENT.GAMES INTL 15/22 BD02 BON USD N