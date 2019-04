The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A26Z51 1.GROUP BNK 19/31 MTN BD00 BON EUR N

CA MW0A XFRA DE000A2TSQB0 MIDEWO PORTFOLIO 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSTQ2 KRED.F.WIED.19/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WT1 LB.HESS.-THR.IS.19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA FI4000378674 OMANKKI 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013412947 BFCM 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US552953CF65 MGM RES.INTL 19/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US65339KBF66 NEXTERA CAP. 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US65339KBG40 NEXTERA CAP. 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US65339KBH23 NEXTERA CAP. 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US65339KBJ88 NEXTERA CAP. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US92857WBQ24 VODAFONE GRP 19/79 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU57346AA38 MARS 19/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU57346AB11 MARS 19/30 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU57346AC93 MARS 19/34 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU57346AD76 MARS 19/39 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU57346AE59 MARS 19/44 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU57346AF25 MARS 19/49 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU57346AG08 MARS 19/54 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU57346AH80 MARS 19/59 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1934867547 RUMAENIEN 19/26 MTN REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1968706876 RUMAENIEN 19/49 MTN REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1970549561 RUMAENIEN 19/34 MTN REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1974797364 LINCOLN FIN. 19/24 REGS BD01 BON EUR N