FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4Z37 HCOB DL MZ1 15/22 0.000 %

UFM7 XFRA LU0108564344 UBS LUX STR.BA.EO P-C-DIS 1.090 EUR

UFM6 XFRA LU0049785362 UBS LUX STR.BAL. EO P-DIS 16.320 EUR

UFM8 XFRA LU0039343651 UBS LX STR.FX.IC.EO P-DIS 16.390 EUR

RK1H XFRA AT0000996681 RAIFF.-EURO-RENT R A ST. 1.000 EUR

RK11 XFRA AT0000936513 RAIFF.-OSTEUR.-AKT.RA ST. 2.240 EUR

RK1M XFRA AT0000859582 RAIFF.-GLOB.-RENT(R)A ST. 0.800 EUR

RK1J XFRA AT0000805486 RAIFF.-GLOBAL-RENT (R) T 0.171 EUR

RK1F XFRA AT0000805445 RAIFF.-EURO-RENT R T 0.361 EUR

FH6C XFRA AT0000662275 3 BANKEN OESTERREICH-FDS 1.400 EUR

XFRA DE000HSH5YL8 HCOB MZC 7 16/19 0.000 %

PKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 0.089 EUR

WY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.178 EUR

KIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.249 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR

G2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.387 EUR

CZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.191 EUR

CTYA XFRA US1489063081 CATHAY PAC.AIRW.HD-20ADR5 0.113 EUR

AG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.146 EUR

FO9N XFRA TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1 0.383 EUR

KRK XFRA TRAKCHOL91Q8 KOC HLDG NA TN 1 0.063 EUR

LYV XFRA SE0000825820 LUNDIN PETROLEUM SK-,01 0.330 EUR

HI6 XFRA KYG4232C1087 HAITIAN INTL HLDGS HD-,10 0.022 EUR

2T8 XFRA US8922311019 TOWNSQUARE MEDIA A DL-,01 0.067 EUR

XFRA DE000DXA0M06 DEX.KOMM.DEU.OP.1354VAR 0.000 %

KSC XFRA DE000A1A6V48 KPS AG NA O.N. 0.350 EUR

VIB3 XFRA DE0007657231 VILLEROY + BOCH AG VZ 0.600 EUR

I8T XFRA CH0023868554 IMPLENIA AG NA SF 1,02 0.447 EUR

GIN XFRA CH0010645932 GIVAUDAN SA NA SF 10 53.650 EUR

BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.577 EUR

SU4 XFRA AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. 0.051 EUR

AN9 XFRA CH0127480363 AUTONEUM HLDG NA SF-,05 3.219 EUR

2F7 XFRA US9682232064 WILEY(JOHN)+SONS A DL 1 0.294 EUR

XFRA DE000HSH4TN7 HCOB VOBAGA 14/21 0.000 %

ZPRI XFRA IE00BQWJFQ70 SPDR MORN.MUL.-A.GL.INFR. 0.317 EUR