FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

I76 XFRA US46333X1081 IRONWOOD PHARMA.A DL-,001

4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A

9AS XFRA CH0024590272 ALSO HOLDING AG SF 1

IFZ XFRA CH0011029946 INFICON HLDG AG NA SF 5

SU1N XFRA CH0008038389 SWISS PRIME SITE SF15,3

VLON XFRA CH0002088976 VALORA HLDG NA SF 1

6D8 XFRA US26078J1007 DOWDUPONT INC. O.N.