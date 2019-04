IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd.: Maple Gold beginnt mit Bohrungen auf Douay Vorkommen mit zwei Bohrgeräten

Maple Gold beginnt mit Bohrungen auf Douay Vorkommen mit zwei Bohrgeräten

29. März 2019 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298248) hat offiziell mit den Bohrungen mit dem ersten Bohrgerät von Orbit Garant begonnen, das sich derzeit in einer Tiefe von 125 m im Bohrloch befindet (siehe Abb. 2 zur Ansicht des Bohrkerns), am ersten Bohrplatz in der Nika-Zone. Dieses erste Bohrloch, DO-19-255, zielt auf die oberflächennahe Erweiterung des besten Abschnitts des letzten Jahres in der Nika-Zone (Loch DO-18-218), der 50 Meter mit durchschnittlich 1,77 g/t Au zurücklegte (siehe Pressemitteilung vom 14. Mai 2018). Das zweite Bohrloch wird die Tiefenkontinuität des gleichen Abschnitts testen, wobei in diesem Bereich zusätzliche Löcher geplant sind, um andere nahegelegene höherwertige Ziele zu testen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46336/29032019_D E_MGM_drilling commences at Douay DE.001.jpeg

Abb. 1: Instrumentenschulung / Einführungsgespräch am ersten Bohrstandort; Orbit Garant in der Nika-Zone

Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, kommentierte dies: "Die Nika-Zone und das umliegende NW Gap Area stellen eine wichtige Chance für das Unternehmen dar. Die Bohrdichte in diesem Bereich ist relativ begrenzt und die neue Entdeckung des letzten Jahres zeigte die Fähigkeit, brandneue Zonen innerhalb des größeren Ressourcenbereichs zu definieren. Weitere Bohrerfolge in diesem Gebiet könnten zur Definition einer oberflächennahen Mineralisierung führen und uns helfen die Zonen Douay West, Porphyry und NW zu verbinden.

Ein zusätzliches Bohrloch etwa 250 m westlich von DO-18-218 ist geplant, um das Volumenpotenzial eines hochwertigen (21,1 g/t Au) Abschnitts zu testen, der aus den letzten 1,5 m eines historischen Bohrlochs (DO-12-05) gewonnen wurde, das bereits 2012 gebohrt wurde.

Der erste Bohrer von Forage Pikogan ist ebenfalls angekommen und wird am ersten Standort in der Porphyry-Zone aufgestellt, wobei die Bohrungen voraussichtlich heute Abend beginnen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46336/29032019_D E_MGM_drilling commences at Douay DE.002.jpeg

Abb. 2: Bruchbrekkzien und Pyrit verwitterter Senit am Anfang des Bohrlochs DO-19-255

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice President Exploration, von Maple Gold, geprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Erkundungsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Maple Gold führt bei Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontrollprotokolle ("QC") durch, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und Abrufen des NQ-Bohrkerns, die Bohrlochvermessung, den Kerntransport zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Absacken des Kerns zur Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum analytischen Labor, die Probenvorbereitung für die Untersuchung, die Analyse, die Aufzeichnung und die statistische Endkontrolle der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website des Unternehmens.

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Douay-Goldprojekt hat eine Fläche von ~392 km² und befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec in Kanada. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com

