PEKING (Dow Jones)--China setzt die Strafzölle auf US-Autos und Autoteile als Teil der Bemühungen Pekings zur Lösung des Handelsstreits weiter aus. Der Schritt ziele darauf ab, eine "günstige Atmosphäre" für die bilateralen Handelsgespräche zu schaffen, heißt es in der Erklärung des chinesischen Finanzministeriums.

Im Dezember vergangenen Jahres hatten die Chinesen die zusätzlichen Zölle von 25 Prozent für zunächst drei Monate ausgesetzt. US-Finanzminister Steven Mnuchin sprach am Freitag von "konstruktiven" Verhandlungen. Die Verhandlungen werden in dieser Woche in Washington fortgesetzt.

April 01, 2019 01:11 ET (05:11 GMT)

