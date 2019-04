Nicht Vettel, sondern Ferrari als Marke erreichte soeben einen neuen Rekordkurs von mehr als 133 $ (in New York). Aufspringen oder abspringen? Ferrari ist zur Zeit die einzige Automarke der Welt, die in der Pole-Position fährt. Mit einem kleinen Investment ist man zumindest dabei. Auch wenn Vettel in Bahrain keine so gute Figur gemacht hat...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info