FOLGENDES WERTPAPIER WIRD HEUTE AM 01.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD JEDOCH DER CUM INDIKATOR ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.

THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.04.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE CUM INDICATOR IS DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.





INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD