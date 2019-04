Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6350 Pence belassen. Die Kursverluste der Aktie als Reaktion auf die angekündigte Krebsforschungskooperation des britischen Arzneimittelherstellers mit dem japanischen Pharmaunternehmen Daiichi Sankyo sowie auf die dafür nötige Kapitalerhöhung sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kooperation sei eine vernünftige Strategie, das Onkologie-Portfolio aufzupolstern./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 16:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

