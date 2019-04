Der Schweizer Logistikkonzern Panalpina wird vom dänischen Wettbewerber DSV übernommen. Die drei größten Panalpina-Aktionäre, die Ernst-Göhner-Stiftung, Cevian Capital sowie Artisan Partners, werden ihre Aktien im Rahmen eines öffentlichen Tauschangebotes dem Konkurrenten DSV andienen, teilte Panalpina am Montag mit.

Das Tauschangebot wird von den Aktionären unterstützt, die insgesamt 69,9 Prozent der Namensaktien von Panalpina halten. Gemäss dem Tauschangebot offeriert DSV 2,375 eigene Aktien für einen Panalpina-Anteilsschein. Basierend auf dem DSV-Schlusskurs vom vergangenen Freitag entspricht das Umtauschangebot einem impliziten Angebotspreis von 195,80 Franken pro Panalpina-Aktie.

Für den Baseler Konzern hatte DSV im Januar ein erstes Übernahmeangebot vorgelegt. Nach einer Aufbesserung lag das Angebot bisher offiziell bei 180 Franken pro Panalpina-Aktie, was insgesamt 4,27 Milliarden Franken entsprach. Mit dem erneut aufgebesserten Angebot wird Panalpina nun mit 4,6 Milliarden bewertet - das sind 4,1 Milliarden Euro.

Ein Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2019 erwartet, hieß es weiter. Nach Abschluss des Tauschangebotes würden DSV und Panalpina zu einem der weltweit größten Logistikunternehmen mit einem kombinierten Umsatz von rund 118 Milliarden dänischen Kronen (gut 16 Milliarden Euro) und einer kombinierten Belegschaft von rund 60 000 Mitarbeitern.

Der Name der Gesellschaft soll dann in "DSV Panalpina A/S" geändert werden, der Konzern soll künftig in Kopenhagen notiert sein. Vor dem Hintergrund des heute veröffentlichten Zusammenschlusses hat der Verwaltungsrat von Panalpina ausserdem entschieden, die für nächsten Freitag vorgesehene außerordentliche Panalpina-Generalversammlung zu vertagen./kw/ra/AWP/fba

ISIN CH0002168083

AXC0074 2019-04-01/08:00