Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,8 (Februar: 49,9) Punkte, das ist der höchste Stand seit vergangenem Oktober. "Insgesamt hat sich die Situation im verarbeitenden Gewerbe im März mit einem entspannteren Finanzierungsumfeld, den Bemühungen der Regierung um eine Rettung des Privatsektors und positiven Fortschritten bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und den USA erholt", sagte Zhengsheng Zhong, Director of Macroeconomic Analysis bei der CEBM Group. Der Caixin-Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im März auf 50,5 (Vormonat: 49,2) Punkte geklettert. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Voltabox AG, ausführliches Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende KPS AG 0,35 EUR Villeroy + Boch AG Vorzüge 0,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 47,4 zuvor: 47,7 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 1. Veröff.: 49,8 zuvor: 51,5 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,7 1. Veröff.: 44,7 zuvor: 47,6 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,6 1. Veröff.: 47,6 zuvor: 49,3 11:00 Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Februar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,8% zuvor: 7,8% - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,0 - US 14:30 Einzelhandelsumsatz Februar (ursprünglich 14.3.2019) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 53,0 16:00 Lagerbestände Januar (ursprünglich 14.3.2019) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 54,4 Punkte zuvor: 54,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Februar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.857,00 0,68 Nikkei-225 21.502,36 1,40 Schanghai-Composite 3.166,38 2,45 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.526,04 0,86 DAX-Future 11.564,00 0,71 XDAX 11.546,87 0,71 MDAX 24.722,02 0,70 TecDAX 2.671,68 -0,08 EuroStoxx50 3.351,71 0,95 Stoxx50 3.117,01 0,51 Dow-Jones 25.928,68 0,82 S&P-500-Index 2.834,40 0,67 Nasdaq-Comp. 7.729,32 0,78 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,35% +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Kurserholung in Europa rechnen Händler. Vor allem die besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China sollten treiben. "Wie erwartet hatte der Markt die Januar-Februar-Daten falsch interpretiert, weil sie durch das ständig wechselnde lunare Neujahr verzerrt werden", kommentierte ein Händler. Entsprechend dürfte auch in Europa der Tag im Zeichen der zahlreichen Einkaufsmanager-Indizes stehen. Hier werden für alle großen Wirtschaftsräume die Revisionen des Vormonats vorgelegt. Eine Korrektur der Datensätze nach oben dürfte die Aktien weiter nach oben treiben. Dazu sehr wichtig sind die EU-Inflationszahlen und am Nachmittag der ISM-Index in den USA. Übergeordnet dürften die lockere Geldpolitik der Notenbanken und die Aussicht auf eine baldige und freundliche Beendigung der Handelsgespräche zwischen den USA und China stützen.

Rückblick: Freundlich - Die Börsen sind nach einem erneuten "Nein" der britischen Parlamentarier zum Brexit-Abkommen mit der EU von den Tageshochs zurückgekommen. Im späten Geschäft erholten sich die Indizes dann aber wieder etwas. Das negative Votum bedeutete aber nicht, dass es nun notwendigerweise zu einem harten Brexit am 12. April kommen muss. Der britische Aktienmarkt zeigte sich mit der Pfund-Schwäche freundlich. Positiv wurde an den Aktienmärkten zur Kenntnis genommen, dass es offenbar Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gab. So soll die chinesische Seite unerwartet Zugeständnisse in der Frage des geistigen Eigentums gemacht haben. Zudem dürften die Börsen von sogenanntem Window Dressing zum Quartalsende profitiert haben. Während die 2018er-Zahlen von Altice nach Einschätzung von Bryan Garnier nicht überrascht haben, wurden Ausblick und Cashflow positiv gewertet. Die Aktie stieg um 26,3 Prozent. Astrazeneca handelten 5,6 Prozent im Minus. Dabei belastete die Platzierung mit einem Gegenwert von rund 3,5 Milliarden Dollar. Das Geld wird für einen Deal mit Daiichi Sankyo verwendet. Das Flugverbot für die Boeing 737 MAX belastete Tui, die mit einer Gewinnwarnungen aufwartete. Tui verloren 4,4 Prozent, Thomas Cook 2,3 Prozent und Norwegian 5,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - In dem Dauerzwist zwischen der "Financial Times" und Wirecard hat die britische Zeitung mit einem neuen Artikel nachgelegt. Das Blatt erhob den Vorwurf, dass Wirecard mit Briefkastenfirmen Geschäfte gemacht habe. Wirecard wies den Bericht als "falsch und irreführend" zurück. Die Aktie verlor dennoch 8,7 Prozent. Unter den Nebenwerten profitierten SLM Solutions (plus 50,9 Prozent) davon, dass das Unternehmen seine jüngste Kapitalerhöhung mit einer Prämie ausführen konnte. Nemetschek legten mit einem überzeugenden Ausblick um 10,5 Prozent zu. Die Deutsche Telekom zahlte eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie, bereinigt um den Abschlag schloss die Aktie knapp im Minus. Die Commerzbank senkte Carl Zeiss Meditec auf Reduce, der Kurs fiel um 7,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Handel sei ruhig und unspektakulär verlaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Freundlich - Die Wall Street hat den größten Quartalsgewinn seit 2009 erzielt. Auch am Freitag ging es nochmals nach oben, womit die freundliche Stimmung vom späten Donnerstag aufgenommen wurde. Meldungen über Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China stützten auch zum Wochenausklang. Unter den Einzelwerten zeigte sich die Aktie von Wells Fargo mit einem Abschlag von 1,6 Prozent. CEO Timothy J. Sloan trat von seinem Amt mit sofortiger Wirkung zurück. In den vergangenen Wochen habe sich der Druck auf Sloan erhöht, die Probleme bei Wells Fargo in den Griff zu bekommen, hieß es. Die Aktien von Progress Software schossen um knapp 16 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hatte mit den Zahlen für das erste Quartal und dem Ausblick auf das Gesamtjahr die Erwartungen übertroffen. Blackberry hatte im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres wieder einen Gewinn erzielt. Die Aktie stieg um 13,6 Prozent. Carmax kletterten um 9,5 Prozent. Der Gebrauchtwagenhändler hat mit seinem Viertquartalsgewinn die Erwartungen geschlagen. Schwächster Dow-Wert waren 3M mit einem Minus von 0,4 Prozent. JPM hatte sich erneut negativ zu der Aktie geäußert. Recht erfolgreich verlief das viel diskutierte Börsendebüt das Fahrdienstvermittlers Lyft. Gegenüber dem Emissionskurs legte die Aktie 8,7 Prozent.

Am Rentenmarkt fielen die Notierungen mit den Hoffnungen auf ein Ende des Handelskonflikts mit China. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 2,40 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17:57 Uhr EUR/USD 1,1238 +0,1% 1,1231 1,1225 EUR/JPY 124,76 +0,1% 124,61 124,37 EUR/CHF 1,1188 +0,1% 1,1174 1,1176 EUR/GBR 0,8612 -0,0% 0,8616 0,8625 USD/JPY 111,02 +0,1% 110,92 110,80 GBP/USD 1,3049 +0,1% 1,3036 1,3015 Bitcoin BTC/USD 4.123,76 0,85 4.089,01 4.081,76

