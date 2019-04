Eine Rally möchte niemand verpassen - so scheinen sich die Marktteilnehmer eher auf eine langfristige Verlängerung des Brexit vorzubereiten und positionieren sich dementsprechend. Schon am Freitag präsentierte sich der DAX stabil. Rücksetzer wurden intraday aufgefangen. Die vorbörsliche DAX-Indikation notiert bei ca. 11.635 Punkten. So dürfte sich der DAX vorerst weiterhin freundlich verhalten ...

