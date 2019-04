Sicher, man gewöhnt sich irgendwann an alles, auch an einen "Endlos-BrExit" der nach der dritten und damit wohl auch letzten abgeschmetterten Abstimmung über den EU-Austrittsvertrag droht. Zumindest gilt das für den Normalbürger, der spätestens jetzt wohl gar nicht mehr hinhört, wenn es in den Nachrichten schon wieder um den Mummenschanz aus London geht.

Den vollständigen Artikel lesen ...