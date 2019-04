...im Verkauf der Real-Kette. Insider in Mühlheim rechnen noch in diesem Monat mit dem Verkauf. Der Barpreis fällt nicht sehr hoch aus, verursacht aber in der Metro-Bilanz kein größeres Loch, weil der Buchwert bereits deutlich reduziert worden war und am Ende sogar ein Buchgewinn und möglicherweise ein Barertrag herausschaut. Über die Höhe kann man nur spekulieren aber der Vorteil für Metro liegt darin: Die Sanierungserfolge als Gruppe unter dem Metrodach werden schon inder nächsten Zwischenbilanz per 30.6. deutlich höher ausfallen. Dagegen ist unwahrscheinlich, dass der tschechische Großaktionär seine Positionen so ausbaut, dass er zu einem Übernahmeangebot gewzungen werden kann. In Düsseldorf liegen die Kursziele für Metro weiterhin in der Größenordnung 18 bis 19 Euro im Jahresverlauf.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info