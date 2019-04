Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Osram von 46 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die dritte Gewinnwarnung des Lichttechnikkonzerns in weniger als einem Jahr hinterlasse mehr Fragen als Antworten, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Montag vorliegenden Studie. Schupp kürzte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie abermals deutlich./ajx/zb

