NEW YORK, April 01, 2019gibt heute bekannt, dass das Unternehmen in einem Leitartikel von NetworkNewsWire ( " NNW"), einem vielseitigen Finanznachrichten- und Verlagsunternehmen für private und öffentliche Institutionen, erwähnt wird.

Um den vollständigen Artikel mit dem Titel " CBD Going Mainstream amid Flood of New Products, Celebrity Endorsements, and Emerging Consensus about Benefits ".

Viele Analysten sagen, dass der Ansturm auf CBD gerade erst beginnt. Eine aktuelle Schätzung zeigt, dass allein der Markt für CBD den gesamten Rest des Cannabis-Marktes in den Schatten stellen könnte. Wildflower hat offensichtlich die Zeichen der Zeit verstanden und beabsichtigt, den Erlös aus der jüngsten, überverkauften Privatplatzierung des Unternehmens in Höhe von 1,882 Millionen US-Dollar sinnvoll einzusetzen.

Das in Vancouver ansässige Unternehmen Wildflower Wellness ist eine renommierte Marke, deren ausdrückliches Ziel es ist, Menschen die Heilkraft von Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Dazu hat das Unternehmen immer ausgefeiltere Produktreihen mit CBD-Verdampfern, -Kapseln, -Tinkturen, Seifen und topischen Behandlungen im Angebot, die essentielle Aminosäuren und wohltuende Terpene enthalten.

Über Wildflower Brands



Wildflower Brands ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver.

Über NetworkNewsWire



NetworkNewsWireZugang zu einem Netzwerk von Informationsverbreitungsdienstleistungen bietet, um alle Zielmärkte, -branchen und -demografien auf die effektivste Art und Weise zu erreichen,eine ganzheitliche Lösung zur Nachrichtenberichterstattung anbietet. Als vielseitiges Unternehmen mit einem großen Team aus beitragenden Journalisten und Autoren ist NNW einzigartig aufgestellt, um für private und öffentliche Unternehmen tätig zu sein, die ein breites Publikum aus Anlegern, Verbrauchern, Journalisten und der Öffentlichkeit erreichen wollen. Durch den Durchbruch durch die Informationsflut auf dem heutigen Markt verschafft NNW seinen Kunden eine unvergleichliche Sichtbarkeit, Anerkennung und Markenbekanntheit. NNW ist der Ort, an dem Nachrichten, Inhalt und Informationen zusammenkommen. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte https://www.NetworkNewsWire.com .



Bitte nehmen Sie die vollständigen Nutzungsbedingungen und Haftungsausschlüsse auf der Website von NetworkNewsWire zur Kenntnis, die auf alle Inhalte von NNW zutreffen, unabhängig davon, wo sie veröffentlicht oder erneut veröffentlicht wurden: http://NNW.fm/Disclaimer .



Erhalten Sie sofortige SMS-Benachrichtigungen von NetworkNewsWire



Schicken Sie eine SMS mit "STOCKS " an 77948

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Paragraf 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Paragraf 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle vorausschauenden Aussagen sind von Natur aus unsicher, da sie auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftigen Unternehmensleistungen basieren. Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsbezogenen Aussagen verlassen, die nur Voraussagen sind und zum Datum dieser Pressemitteilung gelten. Bei der Bewertung solcher Aussagen sollten potenzielle Anleger verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten, die in dieser Pressemitteilung bezeichnet werden, und Sachverhalte, die in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokumenten des Unternehmens dargelegt werden, sorgfältig prüfen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Unternehmensergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen.