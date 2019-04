Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im März auf ein Sechsmonatshoch gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor legte auf 50,5 (Februar: 49,2) zu. Das ist der zweithöchste Stand seit September. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 49,7 Punkte prognostiziert. Auch in der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im März aufgehellt. Er stieg auf 54,8 (Vormonat: 54,3) Punkte. Auf Quartalssicht werde sich dank der jüngsten Maßnahmen Pekings das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal voraussichtlich nicht stark verlangsamt haben, sondern das Tempo des vierten Quartals beibehalten haben, sagte Wen Tao, Analyst bei der China Federation of Logistics & Purchasing, die die Daten zusammen mit dem National Bureau of Statistics herausgibt.

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,8 (Februar: 49,9) Punkte, den höchsten Stand seit vergangenem Oktober. Der Subindex der Auftragseingänge legte auf den höchsten Stand seit vier Monaten zu, und die neuen Exportaufträge kehrten in den expansiven Bereich zurück.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Februar (ursprünglich 14.3.2019) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 53,0 16:00 Lagerbestände Januar (ursprünglich 14.3.2019) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 54,4 Punkte zuvor: 54,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Februar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.857,00 +0,68% Nikkei-225 21.476,37 +1,28% Hang-Seng-Index 29.502,27 +1,55% Kospi 2.169,64 +1,35% Shanghai-Composite 3.167,45 +2,48% S&P/ASX 200 6.217,00 +0,59%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Überraschend gut ausgefallene Konjunkturdaten aus China lassen zum Start in das zweite Quartal des Jahres die jüngst auf den Börsen lastende Konjunkturskepsis in den Hintergrund treten. Die Investoren kaufen auf breiter Front. Abwärts geht es angesichts der zunächst nachlassenden Konjunktursorgen mit den Anleihekursen, die Renditen ziehen also leicht an. Am Devisenmarkt fällt der Yen aus dem gleichen Grund etwas zurück von 110,83 je US-Dollar auf 111,04. In China ist die Aktivität in der Industrie im März auf ein Sechsmonatshoch gestiegen. Nach den offiziellen staatlichen Daten vom Wochenende stieg außerdem auch der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor auf den höchsten Stand seit Oktober. Auch aus Korea kommt ein positiver Impuls. Dort haben sich die Exporte im März zwar deutlich verringert, allerdings schnitten dabei 14 von 20 Exportsegmenten dennoch vergleichsweise günstig ab. Im Chipsektor stieg das Exportvolumen sogar. Unter den Chipaktien gewinnen Samsung Electronics in Seoul gut 1 Prozent und SK Hynix über 3 Prozent. In Tokio legen Advantest um 2,2 Prozent zu. Unter den weiteren Einzelwerten machen Daiichi Sankyo einen Satz um knapp 10 Prozent nach oben. Angetrieben wird der Kurs davon, dass Astrazeneca künftig mit den Japanern in der Entwicklung und Vermarktung einer neuen Krebstherapie zusammenarbeitet und für den Erwerb eines Teils der Rechte an einer vielversprechenden Krebsbehandlung bis zu 6,9 Milliarden Dollar zahlt.

US-NACHBÖRSE

Nach dem insgesamt erfolgreichen Debüt mit einem Kursplus von 8,7 Prozent gegenüber dem Ausgabekurs, ist der Lyft-Kurs am Freitag nachbörslich etwas zurückgekommen. Auf Nasdaq.com wurde die Aktie zuletzt 1,1 Prozent niedriger gehandelt mit 77,40 Dollar. Ohne Kursrelevanz blieb eine Mitteilung von T-Mobile US an die Börsenaufsicht. Demnach wird der für die Fusion mit Sprint verantwortlich zeichnende Finanzchef Braxton Carter das Unternehmen verlassen und zwar Ende 2019 oder 20 Tage nach dem ersten Quartalsbericht des fusionierten Unternehmens oder aber 20 Tage nach einem eventuellen Fehlschlag der Fusionsverhandlungen - je nachdem, welches Datum zuerst eintritt. Die T-Mobile-Aktie lag zuletzt minimal höher bei 69,11 Dollar, das Sprint-Papier ein halbes Prozent höher bei 5,68 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.928,68 0,82 211,22 11,15 S&P-500 2.834,40 0,67 18,96 13,07 Nasdaq-Comp. 7.729,32 0,78 60,16 16,49 Nasdaq-100 7.378,77 0,80 58,30 16,57 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.082 Mio 753 Mio Gewinner 1.800 2.003 Verlierer 1.124 931 unverändert 114 107

Freundlich - Die Wall Street verzeichnete den größten Quartalsgewinn seit 2009. Auch am Freitag ging es nochmals nach oben. Meldungen über Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China stützten auch zum Wochenausklang. Unter den Einzelwerten zeigte sich die Aktie von Wells Fargo mit einem Abschlag von 1,6 Prozent. CEO Timothy J. Sloan tritt von seinem Amt mit sofortiger Wirkung zurück. In den vergangenen Wochen habe sich der Druck auf Sloan erhöht, die Probleme bei Wells Fargo in den Griff zu bekommen, hieß es aus informierten Kreisen. Progress Software schossen um knapp 16 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hatte mit den Zahlen für das erste Quartal und dem Ausblick auf das Gesamtjahr die Erwartungen der Analysten übertroffen. Blackberry erzielte wieder einen Gewinn, die Aktie stieg um 13,6 Prozent. Carmax kletterten um 9,5 Prozent, nachdem der Gebrauchtwagenhändler mit seinem Viertquartalsgewinn die Erwartungen geschlagen hatte. Erfolgreich verlief das Börsendebüt das Fahrdienstvermittlers Lyft. Gegenüber dem Emissionskurs legte die Aktie 8,7 Prozent auf 78,29 Dollar zu, war allerdings noch weitaus höher gestartet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,26 2,8 2,23 105,6 5 Jahre 2,23 3,7 2,20 30,9 7 Jahre 2,31 1,6 2,29 6,2 10 Jahre 2,40 1,0 2,39 -4,3 30 Jahre 2,81 -1,1 2,82 -25,8

Am Rentenmarkt fielen die Notierungen mit den Hoffnungen auf ein Ende des Handelskonflikts mit China. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 2,40 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1236 +0,0% 1,1231 1,1226 -2,0% EUR/JPY 124,78 +0,1% 124,61 124,40 -0,8% EUR/GBP 0,8604 -0,1% 0,8616 0,8623 -4,4% GBP/USD 1,3058 +0,2% 1,3036 1,3019 +2,5% USD/JPY 111,06 +0,1% 110,92 110,80 +1,3% USD/KRW 1132,64 -0,4% 1137,40 1135,86 +1,6% USD/CNY 6,7087 -0,0% 6,7120 6,7204 -2,5% USD/CNH 6,7126 -0,0% 6,7132 6,7293 -2,3% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8497 7,8497 +0,2% AUD/USD 0,7125 +0,2% 0,7111 0,7089 +1,1% NZD/USD 0,6833 +0,2% 0,6818 0,6796 +1,8% Bitcoin BTC/USD 4.124,00 +0,9% 4.089,01 4.027,15 +10,9%

Das britische Pfund geriet mit der neuerlichen Abstimmungsniederlage des von Premieministerin Mays vorgeschlagenem Brexit-Deal etwas unter Druck. Im Tief fiel es bis auf 1,2978 Dollar, zuletzt kostete es 1,3022 Dollar nach einem Vortagesschluss bei 1,3060. Die türkische Lira zeigt sich im asiatisch dominierten Handel am Montag zunächst wenig verändert, nachdem die Regierungspartei AKP offensichtlich die Kommunalwahlen gewonnen hat, wenngleich sie möglicherweise in den Metropolen Ankara und Istanbul nicht die stärkste Kraft geworden ist.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,63 60,14 +0,8% 0,49 +30,4% Brent/ICE 68,28 67,58 +1,0% 0,70 +24,3%

Die Ölpreise zeigten sich im US-Handel fest, gestützt von den Hoffnungen auf einen US-chinesischen Handelsdeal. Wie am Aktienmarkt war es das beste Quartal seit 2009 für das Öl. Der Rückgang der aktiven US-Bohranlagen in der vergangenen Woche sorgte für keine weitere Bewegung, nachdem der Preis zuvor schon klar im Plus gelegen hatte. Das Fass US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 1,5 Prozent auf 60,17 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,8 Prozent auf 68,39 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,43 1.292,32 -0,1% -0,89 +0,7% Silber (Spot) 15,15 15,14 +0,1% +0,01 -2,3% Platin (Spot) 850,47 850,01 +0,1% +0,46 +6,8% Kupfer-Future 2,96 2,94 +0,7% +0,02 +11,8%

Der Goldpreis erholte sich minimal von den jüngsten Verlusten. Die Feinunze stieg um 0,1 Prozent auf 1.292 Dollar. Am Vortag hatte das Edelmetall den höchsten Fall seit August verbucht. Händler blieben dabei, dass der konjunkturelle Abschwung und die Aussicht auf Zinssenkungen Gold in die Karten spielen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 19.00 UHR

