Die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat heute ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.

Der Vorstand erwartet einen erneuten Wachstumssprung zwischen rund 60 und 70 Prozent auf 105 bis 115 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 8 und 9 Prozent. Entscheidende Impulse für die Ausweitung des Geschäftsbetriebs erwartet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr durch das Intralogistik-Geschäft in Deutschland und in Nordamerika. Darüber hinaus soll in diesem Jahr das Geschäft mit Batterien für Pedelecs und E-Bikes signifikant zum Umsatzwachstum beitragen.

Der Voltabox-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 66,9 Mio. Euro (Vorjahr: 27,3 Mio. Euro) erwirtschaftet und damit die zum Halbjahr angehobene Prognose von 65 bis 70 Mio. Euro auch ohne Durchführung einer zunächst geplanten Akquisition erreicht. Der Umsatzanstieg ging maßgeblich auf die sehr gute operative Entwicklung in den Marktsegmenten Intralogistik mit Batteriemodulen in hoher Stückzahl für Gabelstapler sowie in den Marktsegmenten Trolleybusse und Bergbaufahrzeuge zurück. Daneben trug auch das Geschäft mit Batteriesystemen für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge sowie mit Starterbatterien für Motorräder zum Umsatz bei. Dabei wurde eine EBIT-Marge von 8,4 Prozent erreicht, die die Erwartung von 7 Prozent deutlich übertroffen hat.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

"Wir haben das erste vollständige Jahr unserer Börsennotierung erfolgreich genutzt, um unser Geschäft auf ein neues Level zu bringen und gleichzeitig die Voraussetzungen für weitere Wachstumssprünge zu schaffen", sagt Jürgen Pampel, Vorstandsvorsitzender der Voltabox AG. "Mit besonderer Vorfreude blicken wir unserem Einstieg in den nordamerikanischen Intralogistik-Markt entgegen, wo wir unsere Erfahrung und unsere starke, in Europa erarbeitete Marktposition nutzen möchten. Zudem arbeiten wir nach der erfolgreichen Integration von ACCURATE in den Konzern mit hoher Intensität am Ausbau der besetzten Massenmärkte, denn vor allem im Bereich Pedelecs sehen wir ein äußerst hohes Potential für unsere Batteriesysteme."

Verbesserte Materialeinsatzquote und Skaleneffekte als Grundlage für sehr gutes Ergebnis

Im Geschäftsjahr 2018 erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Erträge auf 2,1 Mio. Euro. (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro), was im Wesentlichen auf Fremdwährungsumrechnungsgewinne zurückzuführen ist. Der Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen stieg auf 8,3 Mio. Euro, während er sich im vergangenen Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...