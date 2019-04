ad pepper media International N.V. beschließt Einzug eigener Aktien sowie Kapitalherabsetzung DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges ad pepper media International N.V. beschließt Einzug eigener Aktien sowie Kapitalherabsetzung 01.04.2019 / 08:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ad pepper media International N.V. beschließt Einzug eigener Aktien sowie Kapitalherabsetzung Nürnberg, Amsterdam, 01. April 2019 - Der Aufsichtsrat und der Vorstand der ad pepper media International N.V. (ISIN NL0000238145) haben heute beschlossen, der am 21. Mai 2019 stattfindenden Hauptversammlung vorzuschlagen, Stück 1.500.000 Aktien der ad pepper media International N.V., die von der Gesellschaft in früheren Jahren auf Grundlage verschiedener Rückkaufsermächtigungen erworben wurden, einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen. Dies entspricht 6,52 Prozent des Grundkapitals vor Einziehung und Kapitalherabsetzung. Das derzeitige Grundkapital der ad pepper media International N.V. von EUR 1.150.000 beträgt nach der Kapitalherabsetzung EUR 1.075.000 und ist in 21.500.000 Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 0,05 eingeteilt. Die ad pepper media International N.V. wird nach Einzug der 1.500.000 eigenen Aktien noch 499.292 eigene Aktien halten. Das entspricht 2,3 Prozent des herabgesetzten Grundkapitals. Die Einziehung wird im Anschluss an die Hauptversammlung durchgeführt. Michael Oschmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats, wird nach Abschluss der Transaktion mittelbar (d.h. über seine Beteiligungen EMA B.V. und Euro Serve Media GmbH) insgesamt 46,2 Prozent an der Gesellschaft halten. 01.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 793981 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793981 01.04.2019 CET/CEST ISIN NL0000238145 AXC0088 2019-04-01/08:50