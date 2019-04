Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit klaren Gewinnen in die neue Woche starten. Der Leitindex SMI wird laut den vorbörslichen Signalen schon mit der Handelseröffnung die 9'500-Punkte-Marke überspringen und sich damit seinem Jahreshoch annähern. Bereits in Asien war es in der Nacht deutlich aufwärts gegangen. ...

