Zwei Tage haben Lufthansa-Aktien zuletzt von der Pleite von Thomas Cook profitiert - nun konnten sie sich dem weiter schwachen Markt nicht mehr entziehen. Am Mittwoch verloren die Papiere der Kranich-Linie rund 2 Prozent und fielen damit wieder an ihre 50-Tage-Linie zurück.

Diskutiert wird weiter über ein mögliches Interesse an Condor, nachdem die Lufthansa ja bereits im Mai zwischenzeitlich ein Angebot für den Ferienflieger des inzwischen insolventen Konzerns abgegeben hatte. Analyst Richard Clarke von der Investmentbank Bernstein hält aktuell viele Optionen für möglich, einen neuen Vorstoß der Lufthansa aber für unwahrscheinlich. Die Airline habe auf dem Kapitalmarkttag im Juni wenig neue Ambitionen gezeigt und diese Haltung aktuell bestätigt.

Analyst Carolina Dores von Morgan Stanley dämpfte derweil in einer aktuellen Branchenstudie auch die Erwartungen an positive Preisentwicklungen im Zuge der Thomas-Cook-Pleite. Es sei zwar ein logischer Schluss, dass weniger Kapazitäten grundsätzlich günstig seien, so die Expertin. Einen klaren Vorteil habe das Ende von Alitalia, Air Berlin oder Monarch aber nicht für alle gehabt./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0156 2019-09-25/12:19