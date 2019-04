In New York. Caterpillar und Deere sind die Ausrüster zum einen für Bergbau und Bau und Deere steht für Landmaschinentechnik. Beides typische Industriesektoren ohne großen Witz, aber: In beiden steckt stets ein Indiz dafür, wie sich das Investitionsklima in den USA aber auch weltweit entwickelt. Darin liegt eine sichere Konjunkturprognose mit Langzeitwirkung. Beide sind seit einigen Tagen die heimlichen und wenig beachteten Tipps dieser Kategorie in New York.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info