Die Deutsche Bank hat BBVA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,40 auf 6,00 Euro angehoben. Analyst Ignacio Ulargui begründete das neue Votum in einer am Montag vorliegenden Studie zuvorderst mit möglichen positiven Auswirkungen für Banken durch die neue Regierung in Mexiko. Das lateinamerikanische Land ist für die spanische BBVA ein wichtiger Markt./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 04:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-04-01/09:12

ISIN: ES0113211835