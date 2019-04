Der DAX ging am Freitag mit einem Plus von knapp 0,9 Prozent über der 11.500 Punkte-Marke aus dem Handel. Auf Wochensicht summieren sich die Zugewinne auf 1,4 Prozent. Im ersten Quartal fuhr der DAX ein Plus von knapp 9,2 Prozent ein.



Marktidee: Cancom. Cancom hat in der vergangenen Woche den Geschäftsbericht für 2018 un den Ausblick auf 2019 vorgelegt. An den Märkten kamen die Meldungen ausgezeichnet an. Die Aktie legte kräftig zu. Dabei überwand der Kurs eine der wichtigsten charttechnischen Marken.