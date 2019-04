Die Aktie befindet sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur und sollte im Bereich von 97,00 Euro an der unteren Begrenzung des kleinen steigenden Trendkanals wieder nach unten abdrehen. Es bietet sich eine Short-Position im Bereich von 97,00 Euro an, die über dem jüngsten Verlaufshoch um 100,00 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...