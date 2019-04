Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) veräußert ihre Tochtergesellschaft Granovit mit Sitz in Lucens (Schweiz) an das bestehende Management um CEO Andreas Fischer im Rahmen eines Management-Buy-outs. Das Unternehmen produziert an drei Produktionsstätten Premixe und Mischfutter für Geflügel, Schweine, Rinder und Milchvieh für den Schweizer Markt. Spezialfutter für Haustiere, Pferde, Zootiere sowie medizinisches Futter ergänzen das Produktportfolio. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

AURELIUS hatte das Unternehmen im Jahre 2017 von Cargill übernommen. Innerhalb von nur drei Monaten konnte der Carve-out aus dem Cargill Konzern erfolgreich vollzogen werden. Im Jahr 2018 wurde unter anderem eine eigenständige Finanzabteilung und IT-Infrastruktur ...

