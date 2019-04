Nach dem Dividendenabschlag am vergangenen Freitag hat sich das Chartbild bei der Deutschen Telekom wieder etwas eingetrübt. Neuigkeiten gibt es derweil aus den USA. Bei der Tochter T-Mobile US steht die Fusion mit dem Wettbewerber Sprint an. Der Finanzchef wird das Unternehmen nach dem geplanten Zusammenschluss aber verlassen.

