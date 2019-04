Das Jojo des gebeutelten DAX-Neulings lässt sich langsam eingrenzen. In spätestens 14 Tagen wird Chef Markus Braun mit den Adhoczahlen per 31.3. für Umsatz und Ertrag die neuen Akzente setzen. Bereinigt um eventuelle Schadensfälle. Der Rechtsstreit mit der Financial Times gilt als sehr ärgerlich aber kontrollierbar. Die britischen Journalisten sehen ihren Ehrgeiz darin, auf jeden Fall die eigene Position zu rechtfertigen. Das gehört zum britischen Journalismus. Wo liegt die Bandbreite für Investments? Gute Kenner des Marktes, die die täglichen Umsätze verfolgen, schätzen diese Spanne auf 95 zu 105 Euro für einen Bodenkurs für Wirecard.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info