Robert Halver: "Boeing und Lufthansa sind gute Unternehmen"

Zwei Abstürze in nur wenigen Monaten - für Boeing (WKN: 850471 / ISIN: US0970231058) war es keine gute Woche. Der Flugzeugtyp 737 MAX muss am Boden bleiben. "Boeing hat Rückstellungen gebildet und wird die Krise durchstehen", sagt Robert Halver von der Baader Bank. Der Finanzexperte sieht auch die Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) mit ihrer Tochter Eurowings im Aufwind. Die Details im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

