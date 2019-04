Die Aktie von Paragon sendet wieder Lebenszeichen. Nachdem die Aktie vom Hoch am 4. Oktober 2017 bei 92,69 Euro bis auf 14,88 Euro am 11. Februar 2019 durchgereicht wurde, kletterte das Papier in den letzten Wochen um 141 Prozent nach oben. Anleger schöpfen aufgrund der ordentlichen Zahlen für 2018 und dem guten Ausblick auf 2019 wieder Hoffnung. Die Aktie ist einen Blick wert.

Den vollständigen Artikel lesen ...