CONSUS Real Estate AG: Baustart des Franklin-Hauses in Berlin Charlottenburg

Berlin, 1. April 2019. CONSUS Real Estate AG ("Consus", ISIN DE000A2DA414, CC1) hat mit dem Bau des "Franklin-Haus" im Berliner Bezirk Charlottenburg begonnen. Mitte Februar dieses Jahres war das Objekt im Rahmen eines Forward Funding Deals an die BNP Paribas REIM veräußert worden. Das zukünftige Bürogebäude an der Franklinstraße 26a wird nach Fertigstellung sechs Geschosse und ein Staffelgeschoss beherbergen, die sich auf einer Büromietfläche von circa 11.500 m² verteilen. Das Areal umfasst circa 3.600 m² und befindet sich in zentraler Lage nahe der Technischen Universität Berlin. Der Aushub der Baugrube ist bereits im Februar dieses Jahres begonnen worden. Die Fertigstellung des gesamten Büroobjektes ist für das 4. Quartal 2020 vorgesehen. Das "Franklin-Haus" wird neuesten technischen Standards entsprechen, höchste Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und mit "LEED Gold" zertifiziert werden. Potenzielle Mieter des modernen Bürogebäudes erwartet ein innovatives, durchdachtes Raumkonzept, das wirtschaftliche und flexible Büronutzungen wie Open Space, Einzel- und Gruppenbüros sowie auch Kombi- und Großraumbüros ermöglicht. Im Untergeschoss entsteht eine Tiefgarage mit 62 Parkplätzen fur PKWs sowie 80 Fahrradstellplätzen die auch Elektromobilität für Autos wie E-Bikes unterstützen. "Mit der anspruchsvollen Architektur des ,Franklin-Hauses' in bester Lage wollen wir in der Berliner Bürolandschaft einen reizvollen Akzent setzen. Die bauliche und technische Ausstattung des Gebäudes, die den Anforderungen an eine nachhaltige Büroimmobilie entspricht und zugleich die Bedürfnisse des modernen Arbeitslebens erfüllt, ist in seiner Machart zukunftsweisend", so Andreas Steyer, CEO der Consus AG.

Über Consus Real Estate AG
Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von EUR 9,7 Mrd. per 30. September 2018 der führende Immobilienentwickler in den Top neun Städten in Deutschland. Consus konzentriert sich dabei auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren und die Digitalisierung von Bauprozessen agiert das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Ausführung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, der Immobilienverwaltung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und SSN GROUP. Die Aktien der Consus Real Estate AG sind im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.