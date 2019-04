Jena (ots) -



- Schweizer Marktführer im touristischen E-Commerce realisiert

Wachstumsambitionen



- strategisches Replatforming von Magento auf Intershop



Alturos Destinations AG, Marktführer von digitalen touristischen

Vertriebslösungen in der Schweiz, setzt in seiner Omni-Channel

E-Commerce-Lösung Peaksolution® zukünftig auf Intershop.



Die bereits bestehende Plattform dient der digitalen Vermarktung

von Dienstleistungen in der Schweiz. Bekannte Unternehmen wie die

BLS, die Rhätische Bahn, die Jungfraubahnen oder die Matterhorn

Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn bieten ihren Kunden somit in einem

One-Stop-Shop die Möglichkeit, ihre Bahntickets, aber zugleich auch

Unterkunft, Skikurse, Konzertkarten, Parktickets, Erlebnispakete und

vieles mehr bequem von zu Hause aus zu buchen. Auch touristische

Destinationen setzen für die digitale Vermarktung auf Alturos

Destinations, so etwa die Jungfrau-Region im Berner Oberland, die

Matterhorn Region AG im Wallis oder das Zillertal in Österreich.



In mehrtägigen Workshops und nach einer sehr detaillierten

technischen DueDilligence konnten sich die Verantwortlichen von

Alturos Destinations davon überzeugen, dass Intershop für das

strategische Wachstum und mit seinem reichen Portfolio an

B2B-Funktionalitäten die besseren Voraussetzungen bietet als die

bisher verwendete Magento-Lösung. Das Replatforming-Projekt wird

größtenteils von den ECommerce Experten bei Alturos Destinations

selbst umgesetzt werden.



Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender von Intershop

kommentiert: "Der internationale Wettbewerb im Tourismus erfordert

ein Höchstmaß an digitaler Kommunikation und Buchbarkeit. Das

digitale Buchungsvolumen steigt rapide und erfordert skalierbare und

robuste E-Commerce Lösungen. Es freut uns, dass Intershop dieses

Wachstum bei Alturos zukünftig unterstützen wird."



Gilberto Loacker, Verwaltungsratspräsident von Alturos

Destinations: «Wir kennen die Vorlieben der Touristen in der Schweiz,

Österreich und im weiteren Alpenraum sehr genau. Bei unserer Lösung

Skiline® verzeichnen wir bereits über 3,4 Mio. User, die mittlerweile

über 25 Milliarden Höhenmeter pro Jahr zurücklegen. Mit unserem

Destination Management Produkt Peaksolution® begleiten wir unsere

Kunden in der Umsetzung Ihrer Digitalisierungsstrategien im Vertrieb

und Marketing. Die Konkurrenzsituation im Tourismus sowie der

Anspruch des modernen Gastes erfordert eine lückenlose und einfache

digitale Buchbarkeit aller touristischen Angebote und

Infrastrukturen. Mit unserem Partner Intershop werden wir die nächste

Generation skalierbarer E-Commerce Lösungen für den Tourismus

entwickeln.»



Dr. Christian Fillinger, CEO von Capptoo: "Wir haben uns dafür

eingesetzt, dass Alturos Destinations' Kunden die beste Lösung

erhalten werden. Dafür haben wir Branchenexperten des Schweizer

Tourismus mit denen des E-Commerce-Marktes zusammengeführt. Wir sind

überzeugt, dass Alturos Destinations mit Intershop die bestmögliche

Wahl getroffen hat, welche sie und ihre Kunden beim künftigen

Wachstum ideal unterstützt."



Über Alturos Destinations



Die Alturos Destinations AG ist ein internationaler Key Player,

welcher mit seinen Lösungen für ein perfektes, digitales Customer

Lifecycle Management einer Destination sorgt und treuer Wegbegleiter

bei der Planung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien ist. Mit

Skiline®, der größten Wintersportcommunity der Welt, ist Alturos

Destinations Marktführer im Bereich des digitalen Entertainments im

Wintersport. Mit dem Produkt Peaksolution® unterstützt Alturos

Destinations diverse touristische Destinationen und Bahnen bei der

digitalen Gesamtvermarktung im B2C und B2B. Mit EMMA® bietet Alturos

Destinations eine voll integrierte Plattform zur individuellen

digitalen Gästekommunikation an.



Über Capptoo:



Capptoo AG ist eine Beratungs- und Software-Agentur, u.a.

spezialisiert auf eCommerce Strategien,inklusiv Analyse und

Optimierung bestehender Online-Prozesse und Plattformen. Das Zürcher

Unternehmen hat hunderte Projekte erfolgreich auf den Weg gebracht.

Vom innovativen Webauftritt,über smarte und umsatzstarke

eCommerce-Plattformen, bis hin zu Social-Media-Lösungen. Capptoo

stärkt Markenpräsenz, steigert Online-Umsatz und ermöglicht mit den

richtigen Tools den Mitbewerbern Voraus zu sein. Zusätzlich prüft

Capptoo Finanzplanungs- und Reporting-Prozesse (FP&A) auf Defizite

sowie Optimierungspotenziale und evaluiert entsprechende BI-Software.

Weitere Informationen über Capptoo erhalten Sie im Internet unter

www.capptoo.com und neu unter www.screver.com

(EchtzeitFeedback-Plattform).



Über die Intershop Communications AG:



Intershop Communications AG (gegründet 1992; Prime Standard: ISH2)

ist der führende unabhängige Anbieter innovativer und umfassender

Lösungen für den Omni-Channel-Commerce. Das Unternehmen bietet

leistungsstarke Standardsoftware für den Vertrieb über das Internet

sowie alle zugehörigen Dienstleistungen. Darüber hinaus übernimmt

Intershop im Auftrag seiner Kunden die gesamte Prozesskette des

Online-Handels einschließlich Fulfillment. Weltweit setzen über 300

große und mittelständische Unternehmen und Organisationen auf

Intershop. Zu ihnen zählen u. a. HP, BMW, Würth und die Deutsche

Telekom. Intershop hat seinen Sitz in Deutschland (Jena) und

unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und China.

Weitere Informationen über Intershop erhalten Sie im Internet unter

www.intershop.de.



Diese Mitteilung enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse bzw.

die zukünftige finanzielle und operative Entwicklung von Intershop.

Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können von den in diesen

zukunftsbezogenen Aussagen dargestellten bzw. von den nach diesen

Aussagen zu erwartenden Ergebnissen signifikant abweichen. Risiken

und Unsicherheiten, die zu diesen Abweichungen führen können,

umfassen unter anderem die begrenzte Dauer der bisherigen

Geschäftstätigkeit von Intershop, die geringe Vorhersehbarkeit von

Umsätzen und Kosten sowie die möglichen Schwankungen von Umsätzen und

Betriebsergebnissen, die erhebliche Abhängigkeit von einzelnen großen

Kundenaufträgen, Kundentrends, den Grad des Wettbewerbs, saisonale

Schwankungen, Risiken aus elektronischer Sicherheit, mögliche

staatliche Regulierung, die allgemeine Wirtschaftslage und die

Unsicherheit bezüglich der Freistellung gegenwärtig

verfügungsbeschränkter liquider Mittel.



