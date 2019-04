Köln (ots) - Chemiekeulen, Massentierhaltung, Nitratbelastung - Landwirte stehen immer wieder in der Kritik. Dabei liefern gerade traditionelle bäuerliche Betriebe Lösungen für viele Probleme, die durch moderne agrarindustrielle Produktion entstanden sind.



WDR Reporter gehen vom 1.bis 6. April aufs Land. Zu einem Ackerbetrieb in Preußisch Oldendorf bei Bielefeld, der ohne Glyphosat auskommt. Zu einem Schweinezüchter nach Xanten, der den Ferkeln ihren Ringelschwanz lässt. Auf einen Betrieb nach Wachtendonk, der Schweine und Rinder mästet ohne Gülleproblem.



Eine Woche kommen Landwirte aus ganz NRW zu Wort, die mit viel persönlichem Einsatz gegen Gülleflut, Bodenverdichtung und Preisverfall ankämpfen. Und die versuchen, konventionelle Landwirtschaft im Einklang mit der Natur zu betreiben.



Der WDR berichtet ab heute eine Woche lang im Radio, im Fernsehen und online:



WDR 4: 1.-5. April, täglich um 11.40 Uhr WDR 5 Morgenecho: 1.-6. April, täglich um 7.25 Uhr WDR 2: 1. April Aktuelle Stunde am 1.,4. und 6. April



verbraucher.wdr.de sowie Aktuelle Stunde und Markt auf Facebook



Redaktionelle Federführung: Helga Schmidt und Sabine Güthe



www.ard-foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Kommunikation E-Mail: wdrpressedesk@wdr.de Telefon: 0221 220 7100