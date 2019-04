Bullen mit starkem Start in die neue Handelswoche

Wall Street gibt Gas

Nach den ersten Warnsignalen, dass sich die Aufwärtsbewegung an den US-Indizes nun deutlich abkühlen könnte, versuchen die Bullen nun mit aller Härte zurückzuschlagen. Es bleibt spannend, ob der Sprung über die Hochs von März gelingen wird, oder ob wir die Hochs im Gesamtmarkt bereits gesehen haben. Worauf Du nun achten musst, besprechen wir wie immer in unserer heutigen Videoanalyse.