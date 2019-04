Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Montagmorgen im Plus in das zweite Quartal gestartet. Positiv werden unter anderem die chinesischen Wirtschaftsdaten gewertet. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist die Aktivität der Industrie im März auf ein Sechsmonatshoch gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor überstieg mit 50,5 wieder die Expansionsschwelle. Dies sorgt unter anderem für eine Outperformance der europäischen Minenwerte, der Subindex gewinnt 2,3 Prozent.

Der DAX legt im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 11.666 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,9 Prozent auf 3.380 Punkte. Der Euro handelt bei 1,1236 Dollar und damit kaum verändert gegenüber Freitag. Ansonsten dürfte die Politik die Richtung an den Börsen in den kommenden Tagen weiter vorgeben. Der Brexit schwelt weiterhin im Hintergrund, der 12. April ist nun der zu beobachtende Termin für den Austritt der Briten aus der EU. Zudem stehen die US-chinesischen Handelsgespräche weiterhin im Fokus der Börsianer. Diese Woche reist eine chinesische Delegation in die USA, um die Gespräche fortzuführen. Unterdessen hat China die Strafzölle auf US-Autos und Autoteile als Teil der Bemühungen Pekings zur Lösung des Handelsstreits weiter ausgesetzt. Dies sorgt unter anderem für Rückenwind bei den Automobilwerten, der europäische Subindex stellt mit einem Plus von 3,1 Prozent den Gewinner in Europa.

Dänische DSV übernimmt Panalpina für 4,6 Milliarden Franken

Der dänische Logistikkonzern DSV hat sich mit der Schweizer Panalpina nach wochenlangen Ringen nun auf eine Übernahme im Volumen von 4,6 Milliarden Schweizer Franken geeinigt. Die Dänen haben ihre Offerte für Panalpina erneut verbessert. Laut Panalpina ist jetzt auch die Ernst Göhner Stiftung bereit, dem Zusammengehen zuzustimmen. Im Gegensatz zu Cevian Capital und Artisan Partners hatte die Stiftung, die 46 Prozent der Panalpina-Aktien hält, eine Übernahme zunächst abgelehnt. Panalpina legen um 14 Prozent zu, DSV fallen um 3,2 Prozent.

Der Rohstoffkonzern Rio Tinto erwartet, dass die jährlichen Eisenerz-Lieferungen nur das untere Ende der zuvor prognostizierten Spanne erreichen werden. Grund hierfür sei ein tropischer Wirbelsturm, der die australischen Bergbau- und Exportaktivitäten behindert habe. Der Konzern, einer der weltweit größten Lieferanten von Eisenerz, hat seine Kunden über vom Wirbelsturm Veronica verursachte Schäden an der Hafenanlage Cape Lambert A im Nordwesten Australiens informiert. Rio Tinto notieren 2 Prozent höher.

Borussia Dortmund steigen um 2,1 Prozent. Die Westfalen stehen in der Fußball-Bundesliga wieder mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Bayern München an der Tabellenspitze.

Positiv werden bei Paragon KGaA die Jahreszahlen 2018 und der bestätigte Ausblick auf das laufende Jahr aufgenommen. Wachstumstreiber werde weiter die ebenfalls börsennotierte Tochtergesellschaft Voltabox sein. Voltabox springen um 4,5 Prozent und Paragon um 1,7 Prozent.

