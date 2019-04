(shareribs.com) Chicago 01.04.2019 - Mais verzeichnete am Freitag starke Kurverluste am Chicago Board of Trade. Die USDA-Schätzungen zu Beständen und Anbauflächen lagen über den Erwartungen. Auch die Sojabohnen und Weizen verloren. Mai-Mais korrigierte um 17,5 Cents auf 3,56 USD/Scheffel. Der scharfe Kursverlust bei Mais wird auf den jüngsten USDA-Bericht zu den US-Anbauflächen zurückgeführt. Am Freitag ...

