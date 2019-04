Der deutsche Aktienmarkt nimmt zum Wochenstart Fahrt auf, was auch an den deutschen Autobauern liegt. Die wiederum profitieren von den überraschend starken Konjunkturdaten aus China sowie der Entscheidung der Pekinger Regierung, weiterhin keine Strafzölle auf US-Autoimporte zu erheben. Die Daimler-Aktie ist zurzeit am stärksten unterwegs, gefolgt von Volkswagen und BMW.

