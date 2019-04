BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor Gesprächen zu seiner Industriestrategie 2030 und zur europäischen Industriepolitik in Brüssel "neue Rezepte" in der Industriepolitik angemahnt. "Wirtschaftliche Interessen werden heute durch neue und alte Wirtschaftsmächte viel strategischer, häufig auch protektionistischer, verfolgt", sagte Altmaier. "Wir brauchen dazu neue Rezepte und Antworten - in Deutschland genauso wie in Europa."

Digitalisierung und Globalisierung entwickelten sich rasant und stellten in kurzer Zeit etablierte Märkte auf den Kopf. Dies gelte "auch für vermeintliche Gewissheiten wie den Nutzen offener und freier Märkte", meinte der CDU-Politiker. Europa müsse sich schnell strategisch aufstellen, "damit wir als Industrie- und Wirtschaftsmacht auch in Zukunft vorne mitspielen können", verlangte er.

Altmaier nimmt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums auf Einladung des European Policy Centre an einem Politik-Dialog teil und wird vor rund 250 geladenen Gästen, darunter Vertreterinnen und Vertreter der Industrie, der Wissenschaft und der Politik, Inhalte und Beweggründe seiner Industriestrategie 2030 vorstellen. Im Anschluss will er zusammen mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager Ideen für eine noch zu erarbeitende europäische Industriestrategie diskutieren.

April 01, 2019

