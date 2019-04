Die Entsorger Indaver and Suez haben das Genehmigungsverfahren für den Bau eines Altholzkraftwerks in Doel in der Nähe von Antwerpen eingeleitet. Die auf den Namen "E-Wood" (Energy from Wood) getaufte Anlage soll 2021 in Betrieb gehen und jährlich rund 180.000 Tonnen nicht recycelbare Holzabfälle verwerten, wie die beiden Unternehmen vergangene Woche mitteilte. Das Investitionsvolumen bezifferten ...

