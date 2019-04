Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen steht eine Vielzahl von interessanten Daten am Kalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA liege das Hauptaugenmerk auf Arbeitsmarktdaten (Arbeitsmarkbericht; Freitag), ADP- Beschäftigung (Mittwoch)) sowie Umfrageindikatoren (ISM-Indices; Mittwoch und Freitag), Verbrauchervertrauen (Dienstag), Chicago PMI (Dienstag). Besondere Aufmerksamkeit werde sicher auch der Zinssitzung gewidmet. Heute würden die Daten zu den privaten Konsumausgaben und die dazugehörigen Preisindizes veröffentlicht. ...

