Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Japan zeigen die jüngsten Daten zur Industrieproduktion, dass zwar der dreimonatige Abwärtstrend gebrochen ist, aber die Erholung nicht stark genug war, um den verlorenen Boden wieder aufzuholen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

