- Wienerberger setzt Wachstumsstrategie durch die Übernahme eines führenden britischen Dachzubehörspezialisten, der BPD Gruppe, um - Wienerberger verstärkt mit dieser Akquisition die Position als integrierter Komplettanbieter im Dachbereich - BPD wird Wienerberger-Kompetenzzentrum für innovative Dachsystemlösungen und trägt damit zum beschleunigten Unternehmenswachstum bei



Die Wienerberger Gruppe, führender Anbieter von Bau- und Infrastrukturlösungen, übernimmt die Building Product Design Group (BPD), um ihr Angebot für Dachsystemlösungen weiter auszubauen, und das aktuelle Dachproduktportfolio in Großbritannien und Europa zu erweitern.



Als führender Hersteller von Dachunterdeckbahnen, Dampfbremsen für Dach und Wand, Gebäudebelüftungssystemen und Spezialprodukten für das Dach wird BPD innerhalb der Wienerberger Gruppe zum Kompetenzzentrum für innovative Dachsystemlösungen ausgebaut. BPD wird für die Entwicklung neuer Lösungen verantwortlich sein, die auch in anderen Ländern, in denen Wienerberger tätig ist, eingesetzt und vertrieben werden sollen. Dabei werden die gemeinsamen regionalen Stärken und das gebündelte Produkt-Know-how genutzt werden. Das Unternehmen bietet ein breites Produktangebot, inklusive der Marken Protect, Passivent und Glidevale, sowie ein Service für maßgeschneiderte Dachsystemlösungen. BPD verfügt über zwei hochmoderne und äußerst effiziente Produktionsstandorte in Nottinghamshire und Südwales, Großbritannien. Das stark wachsende Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter und generierte zuletzt einen jährlichen Umsatz von rund 30 Mio. Pfund.



Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch merkt an: "Großbritannien ist einer der stärksten und innovativsten Märkte für Dachsysteme und daher auch für uns eine wichtige Wachstumsregion. Mit der Übernahme von BPD stärken wir unsere Position als Komplettanbieter von Dachsystemen und profitieren von BPDs Innovationskraft und Produktions-Know-how. Der Spezialist für Dachzubehör ist die perfekte Ergänzung für unser bestehendes Dach-Portfolio. Damit schaffen wir optimale Voraussetzungen für beschleunigtes Wachstum in Großbritannien und ganz Europa. Zudem besteht große Übereinstimmung bei unseren Kernkompetenzen, wie dem Fokus auf Innovation, technische Expertise und Qualität des Kundenservice."



Im Rahmen der Wachstumsstrategie wird Wienerberger die führende Marktposition in den Bereichen Wand, Fassade, Dach und Flächenbefestigungen weiter ausbauen und dadurch der Bauindustrie Systemlösungen für das gesamte Gebäude liefern. Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf Innovationen, neue Produkte und gezielte Unternehmenszukäufe. Insgesamt betreibt die Wienerberger-Gruppe in Großbritannien bislang 14 Werke und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter.



Die Übernahme von BPD ist Teil der wertschaffenden Wachstumsstrategie, entspricht den Investitionskriterien von Wienerberger und leistet einen unmittelbaren Beitrag zum Nettoergebnis. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 195 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,3 Mrd. Eur und ein bereinigtes EBITDA von 470 Mio. Eur.



