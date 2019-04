Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach dem vorsichtigen Ausblick auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1310 Pence belassen. Das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 (Ende September) dürfte für den Billigflieger wegen sinkender Preise zur Herausforderung werden, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Während das Geschäft des Billigfliegers im ersten Halbjahr im Rahmen ausgefallen sei, habe sich der Ausblick für die zweite Hälfte nun erheblich verschlechtert. Die Markterwartungen könnten daher erheblich sinken./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-04-01/11:32

ISIN: GB00B7KR2P84