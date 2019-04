Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Gea Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Ein Gespräch mit einem Branchenexperten habe seine positive Einschätzung einfacher Einsparungschancen bestätigt, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht andererseits jedoch Risiken für den Auftragseingang des Anlagenbauers im ersten Halbjahr und ein Informationsvakuum bis zum Kapitalmarkttag im September./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 03:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006602006